Кухни Интегра
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Кухни под заказ напрямую с фабрики
за 14 дней по оптовой цене с выгодой до 50%

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Наши преимущества

В удобное для вас время мы доставим новую кухню точно по адресу и бережно поднимем на нужный этаж

До 60%

Скидки на
любую кухню

Цветовые решения

Более 350 вариантов цветовых решений

Рассрочка

До 12 месяцев
без переплаты

0 руб.

Замер и 3D проект бесплатно

Кухня «Фицрой»
92 000 ₽
Полная стоимость
184 000 ₽
- 50%
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Кухня «Филд»
52 000 ₽
Полная стоимость
104 000 ₽
- 50%
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Кухня «Турини»
74 000 ₽
Полная стоимость
148 000 ₽
- 50%
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Кухня «Джелато»
68 990 ₽
Полная стоимость
138 000 ₽
- 50%
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Кухня «Скайфолл»
69 990 ₽
Полная стоимость
138 000 ₽
- 50%
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Кухня «Айси»
89 900 ₽
Полная стоимость
198 000 ₽
- 50%
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Кухня «Брайтон»
69 900 ₽
Полная стоимость
138 700 ₽
- 50%
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Кухня «Фиорентина»
41 990 ₽
Полная стоимость
84 000 ₽
- 50%
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Кухня «Сканди»
48 000 ₽
Полная стоимость
96 000 ₽
- 50%
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Кухня «Сириус»
56 000 ₽
Полная стоимость
112 000 ₽
- 50%
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Кухня «Вайни»
92 990 ₽
Полная стоимость
186 000 ₽
- 50%
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Кухня «Джайнис»
65 990 ₽
Полная стоимость
132 000 ₽
- 50%
Рассчитать со скидкой

Кухня «Вайни»
92 990 ₽
Полная стоимость
186 000 ₽
- 50%
Рассчитать со скидкой

Кухня «Джелато»
68 990 ₽
Полная стоимость
138 000 ₽
- 50%
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Кухня «Шанти»
71 900 ₽
Полная стоимость
142 000 ₽
- 50%
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Кухня «Трисс»
75 900 ₽
Полная стоимость
148 800 ₽
- 50%
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Кухня «Cкайси»
52 990 ₽
Полная стоимость
115 000 ₽
- 50%
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Рассчитать со скидкой до 50%

Заполните небольшую анкету, чтобы рассчитать стоимость кухни

Шаг 1 из 5

Почему клиенты выбирают нас

О кухне с ярким дизайном и широким функционалом в наши дни мечтает каждый владелец частного дома или квартиры

Собственная фабрика

Лучшие цены
в городе

Различные
ценовые категории

2 года гарантии
на все наши кухни

Ответим на любые вопросы

Экологичные материалы

Широкий выбор декоров

Команда штатных сборщиков

Почему клиенты выбирают нас

О кухне с ярким дизайном и широким функционалом в наши дни мечтает каждый владелец частного дома или квартиры

Собственная фабрика

Лучшие цены
в городе

Различные
ценовые категории

2 года гарантии
на все наши кухни

Ответим на любые вопросы

Экологичные материалы

Широкий выбор декоров

Команда штатных сборщиков

Как мы работаем

Быстро и недорого мы произведем замеры, доставку и установку

1. Заявка на выезд

Оставьте заявку, мы перезвоним в течение 5 минут

2. Выезд дизайнера

К Вам приедет профессионал со всеми материалами

3. Оформление договора

Покупка и оформление в день выезда. Мы ценим Ваше время

4. Производство кухни

Нам необходимо от 14 дней с момента заключения договора

5. Доставка и сборка

Осуществляется в согласованный день. После доставки с вами свяжется оператор

6. Сдача изделия

После завершения сборки будет подписан Акт приема и передачи

117342, Москва, ул. Бутлерова 17 Lobby A , офис 304
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